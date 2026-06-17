元タレントの木下優樹菜さん（38）が15日、Instagramを更新。10歳の次女・茉叶菜さんがインターナショナルスクールを卒業したことを報告し、親子ショットを披露した。【映像】木下優樹菜さんと娘たち（複数カット）これまでも木下さんは、「スタイル抜群」と話題になった13歳の長女・莉々菜さんや、茉叶菜さんの顔出しショットなど、2人の娘たちとの日常を発信。また、元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（33）を「ス