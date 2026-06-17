6月16日0時、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、Global Superfan Platform「Weverse」を通じて2nd Mini Album『NO LABELS: PART 02』を7月10日にリリースすると発表した。今作は、昨年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』から約8か月ぶりに発表される2作目となる。YEONJUNは前作で修飾語や定義語を外した「YEONJUNそのもの」を示し、初のソロプロジェクトの