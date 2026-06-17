Googleは、新OS「Android 17」の提供を開始した。 参考：『Android Show I/O Edition』から読み解く、Googleの“デバイス横断AI”戦略Android 17とGooglebookが意味するものとは 対象のGoogle Pixelデバイス向けに順次展開し、2026年を通じてその他の対象Androidデバイスにも順次拡大予定となっている。今夏後半には、対象地域における一部のデバイスで「Gemini Intelligence」が利用可能になる。 Android 17では、生産