米グーグル（Google）は16日、「Android 17」をリリースし、対象のPixelデバイス向けに提供を開始した。数カ月以内には、そのほかのデバイスにもAndroid 17が展開される予定。 マルチタスク機能の刷新や、ユーザーの意図を先読みするAIインテリジェンスの基盤構築、セキュリティの向上などがAndroid 17の主な特徴だ。本稿では、Android 17の詳細な仕様をご紹介する。 AIエージェントが