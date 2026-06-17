スープチェーン『Soup Stock Tokyo』は6月下旬の2日間、スープ専門店からカレー専門店に変身する。6月26日・27日に開催するのは「Curry Stock Tokyo」。いったいどんなものなのか。Curry Stock Tokyoスープなしカレーのみの2日間！6月26日・27日2026年6月26日（金）・27日（土）に開催されるのは、2016年に始まり、今回で11回目となる夏のお祭り「Curry Stock Tokyo」。スープ専門店の『Soup Stock Tokyo』 が、スープではなくカ