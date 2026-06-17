グーグル（Google）は現地時間16日、6月分のPixel Dropの詳細を発表した。Android 17へのアップデートを伴うもので、今後数週間かけて順次ユーザーのデバイスに配信される。 リアクション動画を撮影できる「スクリーンアクション」 動画を見ている最中のリアクションを動画にする通称「リアクション動画」を簡単に作成できる「スクリーンアクション」機能が導入される。画面録画に