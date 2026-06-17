指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月16日、自身のInstagramを更新。「ちょいイメチェン」した姿を披露し、反響が寄せられました。【写真】大谷映美里の「ちょいイメチェン」姿「えっと似合いすぎて鼻血が止まりません」大谷さんは「ちょいイメチェン髪色をオリーブっぽくしてもらったよ赤みブラウンからこの色になったの！すごい」とつづり、5枚のソロショットを投稿。