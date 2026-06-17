大谷が15号ソロを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月16日、本拠地でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場し、0−0で迎えた6回に先制の15号ソロを中越えに放ち、均衡を破った。【動画】もはやできないことはないのか？15号を放った大谷のホームランシーン打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度を計測し、バックスクリーンへ飛び込むと、本拠地のファンは熱狂し