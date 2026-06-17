新しい学校のリーダーズのKANONさんは6月17日、自身のInstagramを更新。海をバックにした私服姿？ を公開しました。【写真】KANONのレアな私服姿？海辺で見せたレアな姿KANONさんは投稿に写真を3枚載せています。1枚目は、夕暮れの海を背景にカメラを振り返って笑顔を見せる自身のソロショット。グレーのジャケットを羽織り、風になびく長い髪が印象的です。2枚目は同じシチュエーションで、少し遠めから撮影したもの。3枚目には、