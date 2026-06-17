お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。人気芸人の酒飲みエピソードに笑う場面があった。この日、番組ロケを担当した“旅人”はお笑いタレントの玉袋筋太郎。飲食店で酒を飲みながら、加熱式たばこのIQOS（アイコス）を手にした玉袋は「俺、ものすげぇ持ってんだよ」と告白。常時3本携帯しているが、飲みに行くと数本紛失してしまうため、「そうすると、3本持っていた