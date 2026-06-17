【ワシントン＝池田慶太、ジュネーブ＝阿部真司】米ブルームバーグ通信などは１６日、米国とイランが１９日に署名式を予定している「覚書」の最終草案を報じた。イランが核兵器を製造しないことを明記し、ホルムズ海峡を含むペルシャ湾の船舶航行を以前の水準に戻す。イランの復興計画を策定し、３０００億ドル（約４８兆円）の資金を確保するほか、イランの原油輸出が直ちに認められる方向だ。草案は１４項目からなり、米イラ