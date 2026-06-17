【ニューヨーク＝木瀬武】英紙フィナンシャル・タイムズは１６日、開催中の先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、米国のＡＩ（人工知能）新興企業アンソロピックなどが開発した最先端ＡＩモデルを「信頼できるパートナー」に限って提供する枠組みが検討されていると報じた。１７日に協議される見通しという。事情に詳しい関係者の話として伝えた。報道によると、会議にはアンソロピックのダリオ・アモデイ最高経営責任者（Ｃ