楽天は17日、10日から休養していた三木肇監督の退団を発表した。また、吉井理人氏の新監督就任により塩川達也監督代行がヘッドコーチ、真喜志康永チーフコーチが育成総合コーチへ復任。吉井新監督の背番号が「81」になったことで、青山浩二投手コーチの背番号が「82」へ変更されたことも併せて発表した。