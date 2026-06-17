○ドジャース1−0レイズ●＜現地時間6月16日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが連勝でカード勝ち越しを決め、今季最多の貯金20を獲得。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、決勝の15号本塁打を放った。ドジャースは先発左腕ジャスティン・ロブレスキが6回まで3安打に封じ、三塁すら踏ませない好投。昨季2桁勝利を挙げたレイズの先発右腕ラスムッセンと緊迫の投手戦を演じた。する