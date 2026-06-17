結婚式のお祝いは、お金の問題以上に人間関係が絡む難しいテーマです。特に、自分の結婚式を欠席したうえにお祝いもなかった友人から招待状が届くと、素直に祝福したい気持ちとモヤモヤした気持ちの間で揺れてしまうこともあるでしょう。 こうしたケースでは、ご祝儀をどうするのが正解なのでしょうか。今回は、マナーと本音の両面から考えます。 友人の結婚式に出席するならご祝儀3万円が基本