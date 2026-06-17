試合前にロバーツ監督は投打同時出場を明言せず【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。6回に先制15号ソロを放って勝利に貢献した。翌17日（同18日）には先発登板が予定されている。試合後、会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は投手専念を明言した。通算5打数無安打4三振と苦手にしている右腕ラスムッセンと