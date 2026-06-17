ラスムッセンから初ヒット【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。15号ソロを放つなど、4打数1安打で勝利に貢献した。試合後、地元放送局のインタビューに応じ、自身の一打を振り返った。第1打席ではラスムッセンの前に空振り三振。3回先頭の第2打席は捉えた当たりも二塁手正面へのゴロに倒れた。0-0で迎えた