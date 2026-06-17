背筋さん＝武藤奈緒美撮影新たな才能が次々と参入し、ホラー小説ブームが沸き立っています。モキュメンタリー（実録を装ったフィクション）ホラー「近畿地方のある場所について」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）などで、その最先端に立つ背筋さん（37）に、ホラー小説家への道すじやジャンルへの思いを聞きました。――背筋さんがどんな風にホラー作家になったのか教えてください。昔からホラー作品が好きで、自分でも書いてみようと思