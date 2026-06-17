日本の3バックは韓国よりも完成度が高い。その鍵はサイドにある。【画像】日本代表に“韓国国旗”を表示、韓国TV局が謝罪日本代表は6月15日（日本時間）、グループリーグ第1戦でオランダと対戦し、2-2で引き分けた。重要な大会初戦で欧州の強豪を相手に互角の戦いを演じ、貴重な勝ち点1を獲得した。そんな好ゲームを本紙『スポーツソウル』の記者が現地で観戦。来る19日にメキシコとの大一番を控える韓国代表は、オランダ戦の日本