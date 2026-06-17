【モデルプレス＝2026/06/17】タレントの益若つばさが6月16日、自身のInstagramを更新。ショートカットにイメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳レジェンドモデル「小顔が際立つ」ばっさりカットの“2次元級”新ヘア◆益若つばさ、ショートカットでイメチェン益若は「髪切った！ふう。やっぱりショートは落ち着く」「Tシャツデニムが合うから好き！」とつづり、ぱっつん前髪のロングヘアをばっさりとカッ