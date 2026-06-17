中華そば専門チェーン店「天下一品」は7月1日、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」を全国で発売する。価格は税込970円からとしており、店舗により価格が異なる。東京･代々木上原のレストラン「sio」をはじめ複数店舗を展開する鳥羽周作シェフが監修した。特製の和風出汁に天下一品のスープをブレンドするなど、両者のこだわりや技術を組み合わせ、“暑い夏にぴったり”の特別な一杯に仕上げた。期間限定メニューとし