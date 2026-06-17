女優のコ・アソンが、女優たちの結婚や出産が俳優活動に与える影響について率直な思いを語った。6月14日に公開されたYouTubeチャンネル「ヨイド育児退勤クラブ」のコンテンツ『都会の女性避難所』に、コ・アソンが出演した。【注目】芸能界の闇？K-POPアイドル、過酷ロケ“強制出演”暴露この日、出演者たちは妊娠や出産、キャリアの中断をテーマに意見を交わした。トークの中で、俳優たちの妊娠や出産のタイミングについて話題が