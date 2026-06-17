銀座コージーコーナーは、2026年6月26日から全国の店舗でプチケーキアソート「トイ･ストーリー コレクション(9個入)」「トイ･ストーリー プリンフルーツケーキ」(※1)と、焼菓子ギフト「トイ･ストーリー ハピネスバッグ(9個入)」(※2)を販売する。映画「トイ･ストーリー」シリーズ最新作の人気キャラクターをデザインした9種のプチケーキアソートが、映画の公開に先駆けて登場する。新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット