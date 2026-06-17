AIを活用したコーディングアシスタント「Claude Code」を使用しているのは誰で、何のために使用しているのか、タスクの価値がどのように変化しているのか、専門知識はコーディングにどれくらい生きているのか、といった分析結果をAnthropicが公開しています。Agentic coding and persistent returns to expertise \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/claude-code-expertiseOur latest economic research introduces a