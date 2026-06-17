【BiCute Pure Figure－時崎狂三－】 6月17日 発表 フリューは、プライズ「BiCute Pure Figure－時崎狂三－」の商品化決定を発表した。展開日は未定。 本製品は、アニメ「デート・ア・ライブV」に登場する「時崎狂三」を、同社の天使の羽を身にまとった優美な衣装と透明感あふれる造形で、キャラクターの麗しさを存分に楽しめるプライズフィギュア