北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦で日本代表と対戦するチュニジア代表が１６日（日本時間１７日）、監督の電撃解任を経て、ベースキャンプ地のメキシコ・モンテレイで再始動した。ＦＩＦＡによると、現地２１時から約２時間の練習を行った。新監督は、サウジアラビア代表監督として北中米Ｗ杯アジア最終予選で日本と対戦経験のあるルナール氏。２５年３月の対戦は０―０の引き分けだった。この試合で森保ジャパンは控え組中心のメ