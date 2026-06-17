【タイムメカブトン 18金 ミニフィギュア】 予約期間：7月21日まで 価格：176,000円 ユートレジャーは、タツノコプロのアニメ「タイムボカン」より「タイムメカブトン 18金 ミニフィギュア」を11月18日に発売する。価格は176,000円。7月21日まで予約を受け付けている。 本製品はジュエリー職人が製作した18金製のミニフィギュア。100個限定の販売で、シリア