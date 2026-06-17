サッカー北中米Ｗ杯に参加しているＭＦ堂安律が、メンバーに誕生日を祝ってもらう様子をアップした。日本時間１７日に自身のインスタグラムを更新し「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」と題して投稿。１６日が２８回目の誕生日だった。ケーキを手にうれしそうに撮影。同じテーブルには菅原由勢、板倉滉の姿が。別の写真では、菅原と小川航基がケーキを運んでくる様子も。その奥には吉田麻也や冨安健洋が楽しそうな表