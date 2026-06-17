米ワシントンDC連邦地裁のベリル・A・ハウエル判事は11日付の決定で、米大手銀行JPモルガン・チェースに凍結されていた北朝鮮関連資産約1713万ドル（約27億円）について、北朝鮮に拘束された後に死亡した米大学生オットー・ウォームビア氏の両親に支払うよう命じた。米メディアなどが伝えた。ウォームビア氏は2016年1月、観光目的で訪れた北朝鮮で政治宣伝物の窃盗を図ったとして拘束された。同年3月、「国家転覆陰謀罪」などで15