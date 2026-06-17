◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチン代表のＦＷリオネル・メッシ（３８）が、初戦のアルジェリア戦でハットトリックを決めた。Ｗ杯通算得点を１６に伸ばし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。チームとしては２連覇と４度目の優勝、個人としては最多ゴール記録更新も狙うメッシのこれま