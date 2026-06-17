フジテレビ系で7月1日に放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（後6：30）の出演アーティスト第3弾が発表され、宝塚歌劇団花組の出演が決まった。【写真】『2026FNS歌謡祭 夏』M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁花組は、宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統がある。トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいとの5人が『FNS歌謡祭』に登場する。先日開催