YSL BEAUTYから、見ているだけで心が弾む「SUGAR LOVE COLLECTION（シュガー ラブ コレクション）」が登場します。キャンディーストアに並ぶロリポップやキャラメルから着想を得た、スイートで魅力的なリップカラーがラインアップ。ピュアなピンクやジューシーなベリー、大人っぽいキャラメルブラウンなど、その日の気分に合わせて選べるカラーが揃います。自分へのご褒美にもぴ