全国でフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で24日から季節限定で「カリー祭り」を開催する。ラインナップは、新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類、カリーと相性抜群なドリンク2種類。【写真】SNSでも“大バズリ”している「チーズカリーとナン」昨年好評だった「カリー祭り」を、今年も開催。同フェアでは、昨年の人気商品に加え、今年は新たに「カリーナンドッグ」と「アサイー