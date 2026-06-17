岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は17日、2日目を迎えた。脇本雄太（37＝福井）は今大会初戦の4Rで3着だった。切って切っての展開から打鐘前に先頭へ出たところ、犬伏湧也がすかさず仕掛けて先行する流れ。その3番手にハマった。最終バック付近から捲りにいくも犬伏の番手、清水裕友のブロックに、はばまれて伸びきれなかった。「徐々に上げてカマされないようにと思ったが、さすが犬伏君だった。自分で間合いを取りた