米大リーグは１６日（日本時間１７日）、各地で行われた。ナ・リーグ西地区のドジャースは本拠地でア・リーグ東地区のレイズと対戦し、１−０で勝利した。１番指名打者でフル出場したドジャース・大谷翔平が六回に決勝の１５号ソロを放った。（デジタル編集部）大谷が一発を放つのは、１３日のホワイトソックス戦以来、３試合ぶり。六回の第３打席で、レイズの右腕ラスムセンの初球をとらえ、バックスクリーンにたたき込んだ。