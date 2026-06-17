◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは投手陣の完封リレーと大谷翔平選手のソロホームランでレイズとの接戦を制しました。ドジャース打線は初回、連打で1アウト1塁2塁のチャンスを作りますが、4番のムーキー・ベッツ選手がダブルプレーに倒れ無得点。2回には1アウト1塁3塁の好機を迎えたものの、後続が倒れ先制点を奪えません。ドジャース投手陣は、先発ジャスティン・ロブレスキ投手がテン