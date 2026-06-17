◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。試合後、インタビューに応じた大谷は1時間52分とスピーディーな試合展開で勝利し、先発登板する翌17日（同18日）に向けて、しっかり睡眠が取れそうかと質問が飛ぶと「そういう意味では