故・勝新太郎さんの妻で、6月9日に肺炎で亡くなった俳優・中村玉緒さん(86)の告別式が、17日午前9時30分から東京・桐ヶ谷斎場で営まれ、お笑いタレントの明石家さんまさんや松平健さん、浅田美代子さん、山川豊さん等、約200人が参列しました。【写真を見る】【 中村玉緒さん 告別式 】納骨は最愛の夫・勝新太郎さんと同じお墓に祭壇には香水や灰皿・電子タバコも 所属事務所の発表によると、設置された祭壇は、玉緒