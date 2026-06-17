俳優の浅田美代子さん（70）が16日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの通夜に参列し、玉緒さんへの思いを語りました。2人はバラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演するなど、親交がありました。浅田さんは「楽しい思い出しかなくて、とにかく玉緒さんの笑顔と笑い声だけが残っている状態で」と心境をコメント。さらに「ちょっと施設に入られていたので、お会いできなかったのがね、とにかく悔やまれますね