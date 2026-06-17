誕生50周年を記念した「ポロ エディション50」は、多数の専用装備が魅力2026年5月26日、フォルクスワーゲン ジャパンは、コンパクトハッチバック「ポロ」の誕生50周年を記念したアニバーサリーモデル「ポロ エディション50（Polo Edition 50）」を発表し、同日より発売しました。販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のフォルクスワーゲンディーラーに聞いてみました。1975年3月にデビューしたポロは、前年1974