眠くなる理由は「エアコン設定」かも！長距離のドライブや日々の通勤など、クルマを運転している最中に突然強い眠気に襲われる――。そんな経験は、多くのドライバーにあるのではないでしょうか。【画像】すぐできる！ これが「眠気を覚ますテクニック」です！（18枚）前日の夜にしっかりと睡眠時間を確保し、体調も万全なはずなのに、ハンドルを握っているとなぜかあくびが止まらなくなり、頭がぼんやりしてくる理由。単