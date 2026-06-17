「スターバックス」は、6月24日(水)から、食感や飲み心地の異なる3種の桃のビバレッジを、全国の店舗で発売する。【写真】果肉たっぷり！“桃づくし”の新ビバレッジ3種詳細■とろっ、シュワッ、ごろっ今回登場するのは、旬の桃を使った「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」、「チラックス ソーダ ピーチ」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の3種類。「ピーチ＆ピーチミルク フラペチーノ」は、とろけるピーチ果