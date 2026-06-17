私はミドリ。透明人間扱いされるのに抜けられないライングループの通知に怯える私に、テツヤは「自分の心が削れる相手は友だちじゃない。時間は有限だ」と優しく諭してくれました。嫌われないために自分の大切な時間をタダ同然で差し出していたのだと気づき、涙が溢れてしまいました。無理に友情を維持する義務はないんだ。そう思えた瞬間、心がふっと軽くなりました。溜まった通知も今はもう怖くありません。通知をオフにし、自分