昨年初めて行われ、今年で2年目を迎えるMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）と東京ディズニーリゾートのコラボレーションの制作裏を映した動画が、6月17日（水）に、東京ディズニーリゾートのYouTubeチャンネルで公開された。【動画】今回公開された、ミセス×東京ディズニーリゾートの裏側■約半年の裏側が公開今回公開されたのは、ミセスと東京ディズニーリゾートのコラボレーションのビハインド・ザ・シーン。映像は、2025年