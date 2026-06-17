米国アクシネット社及びスコッティ・キャメロンは現地16日、世界中のツアーで高い支持を得ているPHANTOMシリーズの新形状として、『PHANTOM3.2』と『PHANTOM12』をラインナップに追加することを発表。【画像】Spider Tour Xに似てる!?『ファントム12』を構えた顔アクシネットジャパンインク広報も「PHANTOMパターのNEWモデルとして『PHANTOM 3.2』を6月25日、『同12』を7月23日より発売いたします」と発表した。いずれも税込価格82