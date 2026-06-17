＜全米オープン事前情報◇16日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞男子ゴルフの海外メジャー大会は年4回。出場資格は世界ランキング上位など通常の大会より絞られ、毎年全4回に出場することは一流ゴルファーの証とされている。その中で25年間、実に100回にわたり連続出場を続ける選手が一人だけいる。アダム・スコット（オーストラリア）がその人だ。これまで100回連続出場を成し遂げたのはジャック