お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）の妻で、インフルエンサーとしても活躍する尾形あいさんが17日、ブログを更新。マイホーム完成から1年経ち「いらなかったかも…」と感じた点を明かした。【写真】素敵な空間…でも「いらなかったかも」と思う点「お家に住み始めて1年1ヶ月が経ちました」と振り返ったあいさん。「本当に大好きなお家で家族全員が暮らし心地のよさを感じて住んでいます。ヘーベルハウスさんのおかげで本