阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22）が17日、兵庫県尼崎市にあるSGL尼崎でのファーム練習に合流した。16日の西武戦（甲子園）では7回1死一、三塁で見逃し三振に倒れるなどプロ初の4打席連続三振。試合中と、試合後のファンへのあいさつでは涙で目を潤ませるシーンもあった。この日、ルーキー岡城も2軍に合流した。