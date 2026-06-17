集英社が発行するコミック誌「週刊少年ジャンプ」編集部は17日、連載中の人気漫画「カグラバチ」を休載すると発表した。再開は8月頃を予定している。「カグラバチ」は外薗健氏による少年漫画。23年9月から連載を開始した。「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門で1位を獲得。今年4月には累計発行部数400万部を突破し、テレビアニメ化も発表された。この日、「読者の皆様へいつも『カグラバチ』をご愛読いただきありが