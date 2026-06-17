歌手倖田來未（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。バッサリと髪を切り、イメージチェンジした姿を披露した。倖田は「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑」とボブの長さまで髪の毛を切った写真を投稿。「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」とつづった。この投稿にファンからは「ビジュが最倖すぎます」「かわいすぎてやばい」「どんな髪型も魅力的でいつも素敵」など多くのコメントが寄せられて